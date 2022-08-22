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ЗСУ відбили наступ окупантів на Слов'янському напрямку - Генштаб

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ЗСУ відбили наступ окупантів на Слов'янському напрямку - Генштаб

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують штурмувати на Донеччині.

Минулої доби вони намагалися наступати в напрямку Довгенького.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку російські окупанти обстрілювали біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.

"Ворог намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що підрозділи ЗСУ на півдні знищили дві установки протиповітряної оборони С-300.

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