ЗСУ відбили наступ окупантів на Слов'янському напрямку - Генштаб

Російські окупанти продовжують штурмувати на Донеччині.
Минулої доби вони намагалися наступати в напрямку Довгенького.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Слов’янському напрямку російські окупанти обстрілювали біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.
"Ворог намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що підрозділи ЗСУ на півдні знищили дві установки протиповітряної оборони С-300.
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