ЗСУ відбили наступ окупантів під Микільським та Новоселівкою Другою на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти намагалися піти в наступ у Волноваському районі Донецької області.

ЗСУ відбили ворожі спроби наступу під Микільским та Новоселівкою Другою.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки.

"Ворог провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області заручниками російських окупантів стали понад 400 людей, серед них - працівники Запорізької атомної електростанції та представники влади. Їхні викрадачі вимагають за них викуп.

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