ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Красногорівки та Авдіївки - Генштаб

Російські окупакнти не полишають спроб наступати на Авдіївському напрямку.

Минулої доби вони намагалися прорватися до Красногорівки та Авдіївки, але ЗСУ відбили наступ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка.

"Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов", - повідолмили у Генштабі.

Нагадаємо, у війні проти України Росія втратила значний запас своїх військових ресурсів, тому вони перейшли до використання менш точної зброї.

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