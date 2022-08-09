ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Красногорівки та Авдіївки - Генштаб

Російські окупакнти не полишають спроб наступати на Авдіївському напрямку.
Минулої доби вони намагалися прорватися до Красногорівки та Авдіївки, але ЗСУ відбили наступ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка.
"Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов", - повідолмили у Генштабі.
Нагадаємо, у війні проти України Росія втратила значний запас своїх військових ресурсів, тому вони перейшли до використання менш точної зброї.
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