Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Красногорівки та Авдіївки - Генштаб

Дата публікації
Перегляди
386
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Красногорівки та Авдіївки - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупакнти не полишають спроб наступати на Авдіївському напрямку.

Минулої доби вони намагалися прорватися до Красногорівки та Авдіївки, але ЗСУ відбили наступ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Водяного, Пісків, Невельського, Новоселівки, Красногорівки і Сухої Балки. Противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Мар’їнка, Красногорівка, Новоселівка, Авдіївка.

"Ворог вів наступальні бої неподалік Красногорівки та Авдіївки, успіху не мав, відійшов", - повідолмили у Генштабі.

Нагадаємо, у війні проти України Росія втратила значний запас своїх військових ресурсів, тому вони перейшли до використання менш точної зброї. 

Читайте також:

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація