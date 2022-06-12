ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Врубівки та Василівки на Луганщині - Генштаб

ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Врубівки та Василівки на Луганщині - Генштаб

У Луганській області окупанти продовжують вести наступальні дії.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

"Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, раніше американський генерал Бен Годжес заявив, що російська армія втратила наступальний потенціал, а українські війська змогли зупинити просування окупантів майже на всіх напрямках.

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