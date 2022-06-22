ЗСУ відбили наступ окупантів в напрямку Вуглегірської ТЕС та Молодіжного - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Для цього вони атакують на кількох напрямках, але ЗСУ відбивають атаки.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Окупанти зосередили чималі зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, щоб вийти на адміністративні кордони Луганської області.
Також російські загарбники і далі намагаються встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк та блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, бойові дії тривають.
"З метою посилення, на Бахмутському напрямку противник перегрупував військ. Українські воїни на напрямку Миронівка – Семигір’я відбили штурм в напрямку Вуглегірської ТЕС. Також зупинили наступ у напрямку Молодіжне – Катеринівка. Ворог відійшов", - проінформували у Генштабі.
Нагадаємо, що РФ зруйнувала до 30% інфраструктури України. У деяких звільнених регіонах України вже почалося відновлення, проте через брак коштів це не може статися швидко.
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