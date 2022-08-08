ЗСУ відбили наступ російських окупантів поблизу Пісків, Невельського та Авдіївки - Генштаб

Російські окупанти спробували піти у наступ на Авдіївському напрямку.

Збройним силам України вдалося втримати позиції і відбити наступ поблизу трьох населених пунктів.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Авдіївки, Пісків, Невельського, Красногорівки та Курахового. Окупанти завдали авіаударів біля Нью-Йорка, Красногорівки, Мар’їнки та Юр’ївки.

"Ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області, тепер в області деокуповані 53 населені пункти.

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