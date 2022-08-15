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ЗСУ відбили наступ російських окупантів у напрямку Пісків та Первомайського на Донеччині

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ЗСУ відбили наступ російських окупантів у напрямку Пісків та Первомайського на Донеччині

Фото: Міністерство оборони України

На Донеччині окупанти штурмували Піски та Первомайське.

ЗСУ відбили ворожі спроби просунутися на Донеччині.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку минулої доби зафіксовано ворожі обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.

"З метою покращення тактичного положення окупанти вели наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського, успіху не мали, відійшли", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це окупанти в істериці кинулись розшукувати патріотів України, проте нікого так і не знайшли. 

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