ЗСУ відбили наступ російських окупантів в напрямку Довгеньке-Долина - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступ на Слов'янськ Донецької області.
ЗСУ вдалося зупинити їхнє просування в напрямку Довгенького-Долини.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад", - йдеться в повідомленні.
Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ворог провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха.
Читайте також:
- Кількість загиблих унаслідок ракетних обстрілів Харкова зросла до п'яти цивільних
- У Лисичанську росіяни обстріляли натовп людей, які прийшли по воду: 8 загиблих, 21 поранених
- "Там справжнє пекло": що відомо про ракетний обстріл ТЦ у Кременчуці (фото, відео)