ЗСУ відбили наступ російських окупантів в напрямку Довгеньке-Долина - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступ на Слов'янськ Донецької області.

ЗСУ вдалося зупинити їхнє просування в напрямку Довгенького-Долини.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Спробу ворожого наступу в напрямку Довгеньке – Долина наші захисники рішуче зупинили та відкинули ворога назад", - йдеться в повідомленні.

Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ворог провів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Грушуваха.

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