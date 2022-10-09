ЗСУ відбили понад 30 атак росіян і збили 5 безпілотників - ранкове зведення Генштабу

За минулу добу, 8 жовтня, відбулося майже сорок бойових зіткнень українських захисників з російськими окупантами. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, впродовж минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі російські окупанти цинічно вдарили по житлових будинках та цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Інформація щодо жертв уточнюється, але вже відомо про десятки загиблих та постраждалих.

Окрім того, вогневого ураження зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема, Харків, Часів Яр, Попівка, Грабовське, Макіївка, Спірне, Білогорівка, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Нікополь, Урожайне та Давидів Брід.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів:

на Сіверському напрямку – Липівка і Миколаївка Чернігівської області та Лісне і Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку – Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Огірцеве, Глибоке, Зелене, Стариця, Тернова та Чугунівка;

на Краматорському напрямку – Першотравневе, Новоєгорівка, Макіївка, Нове, Терни, Серебрянка, Білогорівка та Григорівка;

на Бахмутському напрямку – Верхньокам’янське, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Зайцеве, Вершина, Зеленопілля та Опитне;

на Авдіївському напрямку – Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 25 населених пунктів. Серед них - Солодке, Зелене Поле, Новосілка, Вугледар, Побєда. В той же час, в результаті ураження Силами оборони скупчення живої сили противника, підтверджено поранення понад 20 ворожих солдатів, яких доставили у місцеву лікарню міста Токмак.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед інших Сухий Ставок, Квітневе, Мирне, Зоря та Тернові Поди.

Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня, колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське та Побєда.

Авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів. Зокрема, 24 по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 20 по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія впродовж минулої доби уразили 2 пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та одинадцять інших важливих об’єктів.

Ситуація на фронті

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 8 жовтня українські Сили оборони продовжили рух на сході та півдні України. Він зазначив, що ЗСУ продовжують тримати позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку - де ситуація дуже складна і де ідуть жорсткі бої.

ЗА останніми даними, ЗСУ вдалося звільнити понад 2 400 квадратних кілометрів території України на півдні.

ЗСУ впевнено просуваються одразу на двох напрямках: на Херсонщині і на Луганщині.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не підтвердив, що війна закінчиться до Різдва, як пишуть деякі західні ЗМІ, але певен у "найоптимістичнішому прогнозі".

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