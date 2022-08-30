ЗСУ відбили штурм окупантів на 3-х ділянках на Бахмутському напрямку

ЗСУ відбили усі ворожі спроби.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки.

"Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили, - повідомили у Генштабі.

Раніше Джемілєв розповів про те, що Аксьонов та інші представники окупаційної "влади" Криму вивезли свої родини з півострова.

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