ЗСУ відбили штурм окупантів на 3-х ділянках на Бахмутському напрямку

Російські окупанти спробували наступати на Бахмутському напрямку.
ЗСУ відбили усі ворожі спроби.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки.
"Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили, - повідомили у Генштабі.
Раніше Джемілєв розповів про те, що Аксьонов та інші представники окупаційної "влади" Криму вивезли свої родини з півострова.
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