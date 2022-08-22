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ЗСУ відбили штурм окупантів на 5 ділянках на Авдіївському напрямку

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ЗСУ відбили штурм окупантів на 5 ділянках на Авдіївському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти продовжують наступ на Авдіївському напрямку.

Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки на 5 ділянках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку російські окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського.

"Ворог намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що підрозділи ЗСУ на півдні знищили дві установки протиповітряної оборони С-300.

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