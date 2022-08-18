ЗСУ відбили штурм окупантів на Донеччині: ті вчергове спробували просунутися на Шевченкове

Російські окупанти намагалися провести штурмові дії на Донеччині в районі селища Шевченкове.

ЗСУ стримали ворожі атаки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів. Обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лукʼянівське, Преображенка, Полтавка.

Російські окупанти вели повітряну розвідку БпЛА біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленийого Гаю, Щербаків та Новояковлівки.

"Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові у будинку, в який влучила російська ракета, мешкали люди з вадами слуху, а тому частина потерпілих не могли почути сигнал повітряної тривоги.

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