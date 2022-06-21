ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку - Генштаб

Російські окупанти продовжують робити спроби прориву на Слов'янськ Донецької області.

Минулої доби українським воїнам вдалося відбити ворожі атаки.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів. Ворог систематично здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного", - повідомляють у Генштабі.

На Краматорському напрямку активних дій противник не вів. Обстрілював позиції сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів по лінії зіткнення.

Нагадаємо, що українські військові на півдні знищили 28 росіян, гармату-гаубицю та танк окупантів.

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