ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку - Генштаб

Російські окупанти продовжують штурм на Донеччині.
Минулої доби вони намагалися прорвати оборону ЗСУ в напрямку міста Слов'янськ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 28 серпня.
На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Адамівка, Долина, Бражківка, Дібрівне Богородичне, Краснопілля та Костянтинівка.
"Ворог намагався вести штурмові дії у напрямку населених пунктів Довгеньке та Богородичне, але успіху не мав та був вимушений відійти", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.
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