ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському та Краматорському напрямках - Генштаб

Минулої доби вони провалили штурм у напрямку Довгеньке – Богородичне та Яремівка – Долина.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки.

"Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли", - зазначили у Генштабі.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.

"Ворог вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, журналіст Володимир Золкін зателефонував росіянці та повідомив, що її коханий у полоні. Золкін запропонував їй поспілкуватися з обранцем. Втім, жінка заявила, що дуже занята та попросила перетелефонувати після 21:00. Така заява дещо ошелешила військового РФ.

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