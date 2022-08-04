ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському та Краматорському напрямках - Генштаб

Російські окупанти намагаються штурмувати на окремих ділянках Донецької області.
Минулої доби вони провалили штурм у напрямку Довгеньке – Богородичне та Яремівка – Долина.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки.
"Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли", - зазначили у Генштабі.
На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного.
"Ворог вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, журналіст Володимир Золкін зателефонував росіянці та повідомив, що її коханий у полоні. Золкін запропонував їй поспілкуватися з обранцем. Втім, жінка заявила, що дуже занята та попросила перетелефонувати після 21:00. Така заява дещо ошелешила військового РФ.
Читайте також:
- Одурманена пропагандою мати розповідає про "перемогу" РФ, а її син - як все погано: перехоплена розмова окупанта
- "Нажерлись і гранатометами в село всадили" - окупант розповідає матері про "пригоди" колег по службі
- Гроші за виродка: у Росії почалися сімейні чвари через компенсацію за ліквідованого на війні окупанта