На Бахмутському напрямку зараз тривають активні бойові дії.
Окупанти обстрілюють з артилерії українські села, а також намагалися прорватися в районах сіл Кодема та Вершина.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір’я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС. Завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар’ївки і Семигір’я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російське керівницво перебуває на роздоріжжі та шукає способи радикально вирішити проблему, тому провело таємне опитування серед росіян.
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