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ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Прудянки на Харківському напрямку - Генштаб

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ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Прудянки на Харківському напрямку - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Харківській області загалом окупанти ведуть оборону, щоб не дати ЗСУ просунутися до кордону з Росією.

Минулої доби вони намагалися штурмувати Прудянку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

"Ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли та завдали авіаудар по місту Бахмут на Донеччині. Внаслідок атаки  щонайменше п'ять людей було поранено, серед яких – дитина. Голова ОВА Павло Кириленко вкотре закликав жителів Донеччини евакуюватися у безпечніші регіони України, щоб зберегти власні життя.

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