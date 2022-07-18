ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Верхньокам’янського та Спірного на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти і далі намагаються просунутися на Донецькому напрямку.

Минулої доби вони штурмували Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянку. Втім, ЗСУ вдалося успішно відбити ворожий наступ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших.

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"Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що цього тижня в районі Дементіївки неймовірно вдало відпрацювали спецпризначенці Головного управління розвідки. За шість годин бою противник поніс численні втрати – майже 40 російських військових були знищені.

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