ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Верхньокам’янського та Спірного на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти і далі намагаються просунутися на Донецькому напрямку.
Минулої доби вони штурмували Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянку. Втім, ЗСУ вдалося успішно відбити ворожий наступ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших.
"Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка наші захисники успішно відбили", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що цього тижня в районі Дементіївки неймовірно вдало відпрацювали спецпризначенці Головного управління розвідки. За шість годин бою противник поніс численні втрати – майже 40 російських військових були знищені.
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