ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках Пісків та Красногорівки - Генштаб

Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Авдіївському напрямку.
Минулої доби ЗСУ відбили штурм окупантів в районі пісків та Красногорівки.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.
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