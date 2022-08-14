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ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках Пісків та Красногорівки - Генштаб

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ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямках Пісків та Красногорівки - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти не полишають спроб просунутися на Авдіївському напрямку.

Минулої доби ЗСУ відбили штурм окупантів в районі пісків та Красногорівки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.

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