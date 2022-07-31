ЗСУ відбили штурм окупантів в напрямку Пісків на Авдіївському напрямку - Генштаб

Російські окупанти намагалися прорватися на Авдіївському напрямку.
ЗСУ "пригальмували" їх в напрямку Пісків.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки і Новоселівки.
"Російські окупанти вели штурмові дії у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски, успіху не мав, відійшов. Противник задіяв для розвідки БпЛА в районі Покровська та Авдіївки", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що Росія погодилася запросити представників ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста в колонію через знущання з українських військовополонених в Оленівці.
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