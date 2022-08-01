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ЗСУ відбили штурм окупантів в напрямку Пісків та Мар'їнки - Генштаб

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ЗСУ відбили штурм окупантів в напрямку Пісків та Мар'їнки - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти намагалися штурмувати на Донеччині за кількома напрямками.

ЗСУ вдалося відбити ворожі штурми поблизу Пісків та Мар'їнки.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка та завдали авіаударів біля Веселого. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли з артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Павлівка, Шевченко, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Ворожа авіація працювала неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Щербаків, Малих Щербаків та Новоандріївки.

"Окупанти провели розвідку боєм у напрямку Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що російські війська у Херсонській області дуже деморалізовані через неможливість отримувати у колишніх обсягах боєкомплекти і техніку. Тож окупанти намагаються просто втекти. Місцеві повідомляють, що росіяни ходять по селах і перевдягаються в цивільне.

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