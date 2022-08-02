ЗСУ відбили штурм окупантів в районі Івано-Дар’ївки: російські вояки накивали п'ятками

Минулої доби ЗСУ вкотре дали їм "під хвіст".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку зусилля загарбники зосередилися на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що українська авіація завдала трьох ударів по опорних пунктах ворога на Херсонщині.

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