ЗСУ відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка на Херсонщині: окупанти накивали п'ятками

На Херсонщині окупанти спробували штурмувати у напрямку Брускинського.

ЗСУ дали їм гідну відсіч.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

З метою сковування дій ЗСУ ворог минулої доби вів обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки.

"Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що Служба безпеки затримала агента російської ФСБ - коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Зрадником виявився посадовець одного з промислових гігантів регіону.

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