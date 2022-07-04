ЗСУ відбили спроби окупантів повернути втрачені позиції на Південному напрямку

На Південному напрямку російські окупанти намагаються повернути позиції, з яких їх вибили ЗСУ.

Для цього вони минулої доби завдали авіа та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони.

Про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".

"Противник продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху і просування на захід, облаштовує відступні позиції. Намагаючись повернути собі втрачені позиції напередодні, протягом ночі, на Херсонщині, в напрямку Іванівки та Потемкіного, противник застосовував артилерійсько-мінометне озброєння. Успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

Парами ударних гелікоптерів Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі атакував позиції ЗСУ в районі адмінмежі областей. Втрат немає.

Нагадаємо, що пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку.

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