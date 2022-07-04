Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ відбили спроби окупантів повернути втрачені позиції на Південному напрямку

Дата публікації
Перегляди
342
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ відбили спроби окупантів повернути втрачені позиції на Південному напрямку

Фото: Associated Press

На Південному напрямку російські окупанти намагаються повернути позиції, з яких їх вибили ЗСУ.

Для цього вони минулої доби завдали авіа та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони.

Про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".

"Противник продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари, вести артилерійські обстріли, але не має успіху і просування на захід, облаштовує відступні позиції. Намагаючись повернути собі втрачені позиції напередодні, протягом ночі, на Херсонщині, в напрямку Іванівки та Потемкіного, противник застосовував артилерійсько-мінометне озброєння. Успіху не мав", - йдеться в повідомленні.

Парами ударних гелікоптерів Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі атакував позиції ЗСУ в районі адмінмежі областей. Втрат немає.

Нагадаємо, що пілоти ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях та техніці окупантів на Південному напрямку.

Читайте також:

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому не можна збивати літаки на території Білорусі, що бомбардують Україну

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому не можна збивати літаки на території Білорусі, що бомбардують Україну

Звернення Зеленського: Росія нищить місто за містом, чому ЗСУ відійшли від Лисичанська

Звернення Зеленського: Росія нищить місто за містом, чому ЗСУ відійшли від Лисичанська
Наступна публікація