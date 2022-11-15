ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках на Донбасі та "хімарснули" штаб окупантів на Луганщині: ранкове зведення Генштабу 15 листопада

Розпочалася 265 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти намагаються утриматися на лівому березі Дніпра та ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Ворог протягом минулої доби завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ворожба, Миколаївка, Ромашкове, Степок, Юнаківка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Григорівка, Озарянівка, Кліщіївка, Курдюмівка, Серебрянка, Соледар, Спірне, Торецьк, Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка, Новоселівка Друга, Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива, Нескучне, Новопіль, Павлівка, Парасковіївка, Пречистівка Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір’я, Дорожнянка, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка;

на Херсонському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка Дніпропетровської області; Дудчани, Новоолександрівка, Одрадокам’янка та Томарине Херсонської області.

Ситуація на окупованих територіях:

На захопленій території Луганщини окупанти шукають залишені приватні будинки, щоб розмістити там "мобіків", які прибули поповнити підрозділи ЗС РФ. В Новоайдарі росіяни, з метою уточнення інформації про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення, щоб прибули до "адміністрації" нібито для уточнення даних.

В Криму поступово відновлюється рух автомобільного транспорту через Керченський міст. Дозвіл на проїзд через нього мають водії легкових автомобілів після ретельної перевірки. Решта транспортного сполучення здійснюється через поромні переправи.

Успіхи ЗСУ:

Генштаб отримав підтвердження стосовно ураження підрозділів окупантів за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу “Орлан”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

Нагадаємо, що після відступу з Херсона ЗС Росії Міноборони РФ, скоріш за все, перекине російські війська на Донеччину. Це призведе до активізації боїв навколо Бахмута, Донецька та на заході області.

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