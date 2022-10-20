ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках на Донеччині, а "мобіки" з РФ приїхали грабувати населення: зведення Генштаба

Російські мобілізовані після прибуття до України заходилися грабувати місцеве населення.

Розпочалася 239 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.Окупанти і далі пробують йти в наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар’їнка Донецької області.

Обстріли:

Протягом доби противник завдав 11 ракетних та двадцять 8 авіаційних ударів, здійснив понад 65 обстрілів з РСЗВ.

Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Бурштин Івано-Франківської області, Ладижин Вінницької області, Зеленодольськ Дніпропетровської області, Сіверськ, Слов’янськ і Терни на Донеччині, Значкове Запорізької області та Давидів Брід на Херсонщині. Для своїх злочинів окупанти використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог здійснив пуски понад десяти безпілотних літальних апаратів іранського виробництва “Shahed-136”, понад половину яких - з території Республіки Білорусь.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Гоптівка, Гряниківка, Колодязне, Красне, Огірцеве та Стрілеча Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Першотравневе Харківської області; Ковалівка, Новоєгорівка, Новолюбівка Луганської області та Зарічне, Терни і Торське на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області та Микільське, Оріхів і Червоне Запорізької.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує облаштовувати оборонні позиції. Для стримування контрнаступу наших військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення.

Ситуація на фронті:

За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.

За попередньою інформацією, керівництво Ірану та РФ домовилися про направлення на територію РФ радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА “Shahed-136” та перспективних БпЛА “Arash-2”.

Існує висока ймовірність, що російські окупанти можуть обстріляти мирне населення Херсонщини. Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України.

За уточненою інформацією, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області - до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 крилатих ракет, 1 гелікоптер Ка-52 та 16 БпЛА, з них - 14 “Shahed-136” іранського виробництва.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, станцію РЕБ та шість інших важливих об’єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.

Нагадаємо, що штурмова авіація ЗСУ завдала 6 ударів по пунктах розгортання ЗРК "Бук- 2М", "Тор" та "Панцир”. Пара українських гелікоптерів Мі-24 та Мі-8 атакоувала район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки

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