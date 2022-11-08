ЗСУ відбили ворожі атаки на 10 ділянках та знищили техніку окупантів на Херсонщині: ранкове зведення Генштабу

Окупанти продовжують спроби наступу на 3 напрямках на Донеччині.

Розпочалась 258 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти проводять наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Обстріли:

Протягом минулої доби противник завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони більш як 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території РБ Зберігається загроза завдання противником авіаційних ударів з застосування ударних безпілотних літальних засобів з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стариця, ЧУгунівка, Фиголівка та Дворічанське;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Стельмахівка, М’ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Времівка, Новосілка, Нескучне та Новопіль;

на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Успенівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка та Степове.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстріляли населені пункти вздовж лінії фронту. Безпосередньо від вогню з РСЗВ постраждали населені пункти Вищетарасівка, Іллінка та Марганець Дніпропетровської області.

Успіхи ЗСУ на фронті:

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження військової техніки, а це близько 20 одиниць, 5 листопада, у місті Гола Пристань Херсонської області. Також підтверджено знищення складів з боєприпасами окупантів 5-6 листопада у населених пунктах Горлівка Донецької області та Сватове на Луганщині.

В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України.

В Новософіївці Херсонської області окупантів посилили "кадирівцями", який долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари. Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БпЛА “Ланцет-3” та чотири дрони “Орлан-10”.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

Нагадаємо, що командування ЗС РФ не жаліє особовий склад і перекидає щойно мобілізованих росіян на схід, де їх нещадно нищать ЗСУ. На Сватівський напрямок на Луганщині військове керівництво Росії кинуло "мобіків", та вже 500 людей вбито.

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