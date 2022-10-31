ЗСУ відбили ворожі атаки на 11 ділянках та "насипали" окупантам на Херсонщині і на Запоріжжі: ранкове зведення Генштабу

Українські захисники відбили атаки окупантів на Донеччині та Луганщині.

Розпочалася 250 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти не припиняють пробувати наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Обстріли:

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь підтримує збройну агресію РФ проти українців. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області та Покровка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Кам’янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Табаївка, Терни Харківської області; Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Зарічне і Ямполівка на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Майорськ, Опитне, Сіверськ, Соледар, Спірне та Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Парасковіївка і Пречистівка Донецької області та Дорожнянка, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Білогірка, Давидів Брід, Мирне, Нова Кам’янка, Правдине і Червоне Херсонської області та Киселівка і Тернові Поди на Миколаївщині.

Ситуація на окупованих територіях:

На тимчасово захопленій території Херсонщини окупанти демонтують та вивозять обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область. Такм вони планують налагодити та розширювати покриття так званих національних операторів зв’язку.

Окупанти також готуються до евакуації своїх підрозділів і техніки з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві з них, днями, успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.

Робота ЗСУ:

В Херсонській області ЗСУ знищили колону військової техніки противника, в Запорізькій - накрили склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу. Загалом виведено з ладу до 120 росіян.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар, з них: 15 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 - по взводних опорних пунктах, а також 4 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.

Нагадаємо, що у Херсоні в районі Антонівського мосту пролунали вибухи. У Мережі публікують запис потужних вибухів, які чули жителі окупованого українського міста. Українські захисники продовжують наступ на півдні і взяли під контроль усі переправи в Херсоні на правому березі Дніпра.

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