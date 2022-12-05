ЗСУ відбили ворожі атаки на 13 ділянках на Донбасі та влаштували "феєрверк" окупантам на Запоріжжі: ранкове зведення Генштабу

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби російські окупанти авдали по території України 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні обстріли населених пунктів Сопич, Сваркове і Заруцьке Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії, з боку противника, зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна, Тавільжанка та Богданівське Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та артилерії по районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка, Площанка на Луганщині та Ямполівка і Андріївка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти намагаються і далі наступати та покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Соледар, Часів Яр, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Кліщіївка, Опитне, Курдюмівка, Залізне, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Веселе, Красногорівка, Марʼїнка, та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка, Нескучне, Золота Нива і Пречистівка на Донеччині та Новоандріївка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Червоне і Дорожнянка Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Російські окупанти не припиняють вогневого терору цивільного населення міста Херсон.

В окупованому Скадовському районі на Херсонщині окупанти посилили адміністративно-поліцейський режим та запровадили комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень.

Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили ворога в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

В той же час українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт противника.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують відбивати нескінченні атаки росіян в районі Бахмута. Російським окупантам вдалось взяти в оточення український загін добровольців з Грузії. Внаслідок боїв шість бійців загинули, а командир отримав поранення.

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