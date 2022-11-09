ЗСУ відбили ворожі атаки на 14 ділянках на Донбасі та "покошмарили" окупантів на Запоріжжі: ранкове зведення Генштабу 9 листопада

У Білорусі вояки допомагають росіянам забензпеченням, а ЗСУ покошмарили окупантів на Запоріжжі.

Розпочалась двісті п’ятдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.Російські окупанти і далі ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. У Білорусі триває формування російсько-білоруського угрупування військ. За попередньою інформацією, військовослужбовці ЗС РБ у якості “братської” допомоги закупили для мотострілецької дивізії ЗС РФ сотню комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування. У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Правоохоронні органи Білорусі посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу, чи "спецоперацію" РФ в Україні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Попівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове та Стариця Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Берестове, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка Луганської області та Терни і Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне та Соледар Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нетайлове, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Павлівка, Пречистівка та Шевченко Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Степове та Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам’янка та Білогірка Херсонської області.

Успіхи ЗСУ на фронті:

Підтверджено інформацію про ураження підрозділів РФ на тимчасово зайнятій території Запоріжжя. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до 150 сотні окупантів.

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів, зокрема, уражено 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції ворожих засобів ППО.

За минулу добу Сили оборони України збили 5 БпЛА “Ланцет” та 4 - “Орлан”, а українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Нагадаємо, що ЗСУ на Донеччині знищили майже всю російську бригаду морської піхоти. У підрозділу від 30% до 70% безповоротних втрат. Протягом 4 днів ЗСУ ліквідували понад 300 морпіхів, а також бригада втратила половину техніки.