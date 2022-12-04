ЗСУ відбили ворожі атаки на 17 ділянках та забили "закобзоненими" окупантами медзаклади Донбасу: зведення Генштабу 4 листопада

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині.

Обстріли:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич та Тимофіївка Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них - Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївка, Площанка і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти і далі намагаються наступат, щоб покращити своє тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали, зокрема, райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Вогневому впливу він піддав райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Оріхова Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти також ведуть оборону. Здійснюють обстріли з мінометів, ствольної і реактивної артилерії по позиціях наших військ, а також населених пунктах Дніпропетровської та Херсонської областей. Не припиняється вогневий терор мирних жителів Херсона.

Втрати окупантів:

За уточненою інформацією, від 28 по 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів ОРДЛО. Окрім того, 2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.

Окупанти продовжують грабувати жителів України. Із місцевих магазинів окупованої Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами. А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня поточного року організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.

Також на Херсонщині російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Також українські воїни збили ворожий літак “Су-25” та безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також район зосередження засобів артилерії.

Нагадаємо, що розвідці США заявили, що Росія швидко вичерпує свій запас високоточних ракет. Зараз РФ використовує в Україні більше зброї, ніж встигає виробляти.

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