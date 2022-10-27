ЗСУ відбили ворожі атаки на 7 ділянках на Донбасі, а поранених окупантів сотнями звозять у лікарні Голубівки: зведення Генштабу

Розпочалася 246 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти не полишають спроб наступати на Донеччині, зокрема, захопити місто Бахмут.

Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Обстріли:

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і далі надає свою територію РФ для обстрілів України. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема й задіяння ударних БпЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з території РФ, із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця;

на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка;

на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське та Зарічне;

на Бахмутському напрямку – обстрілів зазнали Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку окупантами обстріляні Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти з артилерії гатили в районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір’я.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.

На Запоріжжя продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У них в цілому відсутня мотивація та бажання воювати на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.

Російські окупанти продовжують роботу щодо поповнення втрат, зокрема представники приватних військових кампаній вербують увʼязнених у колоніях Ульяновська. Більшість з тих, хто погодився воювати - засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога 25 жовтня поточного року в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються.

До міської лікарні населеного пункту Голубівка Луганської області, протягом 24-25 жовтня, було доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для надання допомоги, з Луганська та Кадіївки, прибуло декілька хірургічних бригад.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня із 22.00 по 24.00 год РФ атакувала Україну понад двома десятками "шахедів". 17 ударних дронів-камікадзе знищили сили ППО. Ще 2 "Shahed-136" приземлили інші підрозділи Сил оборони.

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