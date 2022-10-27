ЗСУ відбили ворожі атаки на 7 ділянках на Донбасі, а поранених окупантів сотнями звозять у лікарні Голубівки: зведення Генштабу

Українські захисники стримують ворожий наступ на Донеччині.
Розпочалася 246 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські окупанти не полишають спроб наступати на Донеччині, зокрема, захопити місто Бахмут.
Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.
Обстріли:
Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь і далі надає свою територію РФ для обстрілів України. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема й задіяння ударних БпЛА.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
на Слобожанському напрямку – з території РФ, із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця;
на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка;
на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське та Зарічне;
на Бахмутському напрямку – обстрілів зазнали Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озарянівка;
на Авдіївському напрямку окупантами обстріляні Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти з артилерії гатили в районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір’я.
На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.
На Запоріжжя продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У них в цілому відсутня мотивація та бажання воювати на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.
Російські окупанти продовжують роботу щодо поповнення втрат, зокрема представники приватних військових кампаній вербують увʼязнених у колоніях Ульяновська. Більшість з тих, хто погодився воювати - засуджені за вбивства, зґвалтування та збут наркотичних засобів.
Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога 25 жовтня поточного року в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються.
До міської лікарні населеного пункту Голубівка Луганської області, протягом 24-25 жовтня, було доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для надання допомоги, з Луганська та Кадіївки, прибуло декілька хірургічних бригад.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.
Воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.
Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня із 22.00 по 24.00 год РФ атакувала Україну понад двома десятками "шахедів". 17 ударних дронів-камікадзе знищили сили ППО. Ще 2 "Shahed-136" приземлили інші підрозділи Сил оборони.
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