ЗСУ відбили ворожі атаки на 9 ділянках на Донеччині, а в ОРДЛО мобілізували комунальників: ранкове зведення Генштабу

На Донеччині Сили оборони відбили ворожі атаки на 9 ділянках.

Розпочалася 236 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти і далі пробують наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли:

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетні та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з РСЗВ.

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Ударів противника зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Зокрема, Білопілля на Сумщині, Слов’янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдине та Білогірка Херсонської області. Ворог атакував Миколаїв 15 дронами-камікадзе, 11 з них українські захисники збили.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed-136” з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області;

на Краматорському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.

Ситуація на фронті:

Російські окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі та масово мобілізують чоловіків з ОРДЛО. Зокрема, у Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби.

В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області: Молочанськ - до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська - 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар - до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе - до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи - близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Інформація уточнюється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 позицій ЗРК окупантів. Також підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 15 ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, 1 позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.

Нагадаємо, що жителька деокупованої Новоолександрівки на Херсонщині розповіла, як окупанти в спину з автомата розстріляли її малолітнього онука, який йшов отримувати гуманітарну допомогу разом із батьком. Росіяни сказали місцевим, що на місці злочину була "вогнева точка" українського снайпера.

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