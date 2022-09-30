ЗСУ відбили ворожі атаки на 9 ділянках на Донеччині та добряче прорідили ЗС РФ на Запоріжжі: зведення Генштабу

Російські окупанти і далі прагнуть повністю окупувати Донецьку область та утримати захоплені території.

Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів по території України та здійснили понад 100 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави. Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів. Серед них - Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. В той же час, у Республіці Білорусь, з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів ЗС РФ. Також, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки ВПС і військ ППО ЗС Білорусі та Росії із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

Обстріли:

Російські окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляли:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області та Нововасилівка і Павлівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка;

на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковліка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Зайцеве, Північне та Майорськ;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противник не вів. Обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай, Дорожнянка та Новоукраїнка.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад п’ятдесяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безіменне, Квітневе, Іванівка, Зоря, Ольгине, Лимани, Благодатне, Правдине, Мирне та Олександрівка.

Окупаційна влада змушує місцевих жителів на окупованих територіях отримувати паспорти РФ. Так, в Маріуполі вчителям погрожують звільненням у разі відмови у отриманні російського паспорта. Іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт за отримання російського. В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів РФ до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій.

В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків, для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

Втрати окупантів:

Протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках.

Так, в населеному пункті Бахмутівка на Луганщині в результаті удару по району зосередження противника понад 50 військовослужбовців загинули, знищено 17 одиниць ворожої техніки.

У Токмаку Запорізької області до 50 військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки.

В Гуляйпільському районі Запорізької області до 40 військовослужбовців противника зазнали поранення.

В місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад 50 окупантів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Уражено 6 опорних пунктів, 20 зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили 7 БпЛА, зокрема, 5 - іранського виробництва, 1 гелікоптер Мі-8 та 1 штурмовик Су-25.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 командних пунктів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, 1 зенітний ракетний комплекс та 8 інших важливих об’єктів противника.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських підрозділів та завдавати ударів по тилових районах, населених пунктах з цивільним населенням. Окупанти намагаються відновити рух через Антонівський міст, підвозяться будівельні матеріали, скупчується дорожньо-ремонтна техніка.

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