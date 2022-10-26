ЗСУ відбили ворожі атаки на 9 ділянкахна Донеччині та "закобзонили" кадирівців на Луганщині: ранкове зведення Генштабу

Розпочалася 245 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. окупанти намагаються втримати захоплені території і наступати на Донеччині.

Про ситуацію на фронті йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Обстріли:

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та до 30 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них - місто Дніпро і область, Приколотне на Харківщині та Велика Олександрівка Херсонської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Старикове, Середина-Буда, Басівка, Миколаївка, Рижівка. Також задіяв ударні БпЛА;

на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Першотравневе, Невське, Білогорівка, Сергіївка та Спірне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Одрадівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли позиції українських військових та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 20 вильотів БпЛА різних типів.

В РФ шукають додаткові джерела поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов’язані з меншим обсягом фізичного навантаження.

Українські артилеристи завдали точкового удару в населеному пункті Новоіванівка на Луганщині. знищено склад боєприпасів та з десяток "кадирівців". В місті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Українські пілоти протягом минулої доби завдали 21 удар по 17 районах зосередження озброєння та військової техніки. Уражено 2 опорні пункти, а також 2 позицій ЗРК окупантів. ППО збила 5 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Нагадаємо, що ввечері у Херсонській області ППО знищила силами протиповітряної оборони два ворожих дрони-камікадзе БпЛА випустили з напрямку тимчасово окупованого Криму.

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