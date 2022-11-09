ЗСУ відбили ворожі атаки в Мар'їнці та Красногорівці, а окупанти прорвали оборону у Водяному -ISW

Російські окупанти продовжують наступати на місто Бахмут на Донеччині. У Генштабі заявили, що ЗСУ відбивають ворожі атаки.

Про ситуацію навколо Бахмута йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, вчора, 8 листопада, за повідомленням Генштабу Силам оборони вдалося відбити атаки росіян на сам Бахмут і на південь від Бахмута в районі Іванграда (4 км на південь), Кліщіївки (7 км на південний захід), Майорська (20 км на південь) та Опитного. (4 км на південь).[

Лінія Бахмут-Авдіївка-Вугледар є найгарячішою ділянкою фронту, а війська групи Вагнера складають більшість ударних угруповань Росії на Бахмутському напрямку.[

Російські джерела повідомляють, щоЗС РФ практично не просунулися на лінії фронту в Донецькій області, зокрема поблизу Соледару, через активний український опір.

Вчора, 8 листопада ЗС РФ продовжили наступальні дії в районі міста Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ відбили наступ російських військ у Красногорівці (на північно-західній околиці Донецька) та Мар’їнці (на південно-західній околиці міста Донецька).

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Російські військові блогери опублікували 8 листопада відео з підняттям прапора батальйону "ДНР" "Спарта" в районі Донецького міського аеропорту. мовляв сили "ДНР" захопили цей район 7 листопада. Також російські військові блогери стверджують, що ЗС РФ штурмували українські позиції в Красногорівці та Мар’їнці та прорвали українську оборону у Водяному (на північно-західній околиці Донецька).

У Генштабі України повідомили, що ЗСУ відбили російські штурми в районі Павлівки та Водяного (обидва приблизно за 50 км на південний захід від Донецька).

Міністерство оборони РФ стверджувало, що українські сили двічі безуспішно атакували Новомихайлівку та Павлівку і що українські сили розгортають у цьому районі додаткові підрозділи для утримання лінії.[

Також російські джерела заявили, що російські втрати в районі Павлівки набагато більші, ніж дані російського МО, і що, якщо так піде і далі, російських танків скоро більше не залишиться.

Ситуація на Бахмутському напрямку:

Нагадаємо, що за повідомленням Східного угруповання військ ЗСУ російські окупанти зазнають найбільших втрат в районі Бахмута, Авдіївки, Вугледара. Тут тривають найжорстокіші, найкривавіші бої.

На Бахмутському напрямку перебувають близько 30 тис. російських вояк. ЗС РФ атакують позиції ЗСУ та населені пункти з усіх видів озброєння.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов пояснив, що з військової точки зору Бахмут має стратегічне значення, оскільки відкриває шлях до Слов’янська, Краматорська та Часового Яру.

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