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ЗСУ відбили ворожий штурм та знешкодили розвідгрупу окупантів на Бахмутському напрямку - Генштаб

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ЗСУ відбили ворожий штурм та знешкодили розвідгрупу окупантів на Бахмутському напрямку - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти не полишають спроб штурмувати на Бахмутському напрямку.

ЗСУ вдалося відбити штурм у напрямку Вершини та ліквідувати ворожу розвідку.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, минулої доби російські окупанти обстріляли на Бахмутському напрямку поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Семигір’я та Травневого. Також загарбники завдали авіаційного удару неподалік Кодеми.

"Ворог намагався здійснити розвідку позицій наших військ в напрямку Яковлівки, розвідувальна група противника знешкоджена. Також противник намагався вести штурмові дії у напрямках Вершини та Соледара, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, на Херсонщині спостерігається посилений рух техніки окупантів.

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