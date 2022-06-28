ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Довгалівка – Залиман - Генштаб

У Харківській області окупанти намагаються покращити своє тактичне положення.

Російські загарбники також намагаються скувати сили оборони на кількох напрямках.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку російські окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування ЗСУ до державного кордону України, продовжують ведення штурмових дій з метою покращення тактичного положення та сковування дій підрозділів Сил оборони.

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"Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Явірське та обстріляв з артилерії елементи інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Руська Лозова, Старий Салтів, Перемога, Чепіль та Мілова. Українські воїни успішно відбили штурмові дії противника у напрямку Довгалівка – Залиман. Окупанти відійшли", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, упродовж доби, 27 червня, українські захисники на південному фронті знищили склад боєприпасів, декілька одиниць ворожої техніки та майже два десятки окупантів.

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