ЗСУ відбили ворожий штурм в напрямку Бахмута, а окупанти намагаються захопити Кодему: бої тривають

Зараз вони намагаються встановити контроль над селом Кодема.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, в районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.

На Бахмутському напрямкуокупанти минулої доби обстрілювали із артилерії різних типів біля Бахмута, Бахмутського, Соледара, Яковлівки, Зайцевого, Майорська та Кодеми.

"Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Бахмута, Веселої Долини та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Намагається встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої", - повідомили у Генштабі.

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