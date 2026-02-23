ЗСУ відбили 300 кілометрів території: Зеленський розповів деталі операції

Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ / © Associated Press

Реклама

Українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів територію площею 300 квадратних кілометрів. Це сталося на південній ділянці фронту.

Про це в інтерв’ю AFP заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українські воїни просуваються на півдні.

Реклама

«Я не буду вдаватися в подробиці, але сьогодні можу насамперед привітати нашу армію — всі Сили оборони, тому що станом на сьогодні звільнено 300 квадратних кілометрів», — сказав президент.

Водночас Зеленський не уточнив, за який саме період українським воїнам вдалося досягти таких успіхів.

Окремо президент пов’язав останні успіхи на полі бою з перебоями в супутниковому зв’язку, яким користувалися російські підрозділи.

За його словами, українські військові скористалися втратою доступу росіян до терміналів Starlink. При цьому Зеленський визнав, що українські підрозділи також стикалися з певними обмеженнями, однак російські проблеми були «набагато серйознішими».

Реклама

Ситуація на фронті — останні новини

Українська армія на поточному етапі війни не має можливості проводити масштабні наступальні операції. Головна проблема полягає не стільки в самому прориві, скільки в нездатності втримати звільнені або зайняті території у довгостроковій перспективі, повідомив співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий.

«Рано чи пізно росіяни накопичать свої ресурси, свої сили», — додав експерт.

Погорілий вважає, що зараз пріоритетом має стати не звільнення територій за будь-яку ціну, а ефективна оборона та максимальне виснаження противника.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що контрнаступ українських сил 2023 року зірвався через нестачу ресурсів.

Реклама

За його словами, план операції, розроблений за участю партнерів із НАТО, передбачав концентрацію значних сил для удару в напрямку частково окупованої Запорізької області з подальшим просуванням до Азовського моря. Такий сценарій мав би перерізати сухопутний коридор, який російська армія використовувала для забезпечення Криму, та створити ефект тактичної несподіванки.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ вдалося зірвати просування росіян на Запорізькому напрямку. Тоді йшлося про Приморське та Лук’янівське Запорізької області, де намагалися просунутися російські війська.

Також зазначалося, що на Запорізькому напрямку атакують чотири армії РФ. Нашим бійцям протистоять 5, 29, 35 та 36-та армії. Окупанти отримали завдання прорвати українську оборону.