ЗСУ відібрали в окупанта змародерений у дитини телефон і відшукали 10-річну власницю ґаджета

Завдяки холодноярцям мобільний телефон повернувся його власниці.

У Сумській області розвідники 93-ї бригади спіймали в полон російського окупанта. В нього виявили телефон та павербанк зі стразами. Стало відомо, що телефон полонений вкрав у справжнього власника, тож "холодноярці" вирішили його розшукати і повернути.

Історію повернення гаджета його власниці розповіли в Генштабі ЗСУ.

Розвідники 93-ї бригади "Холодний Яр" працювали на східному напрямку. Там вони взяли у полон механіка-водія з Кантемирівської дивізії російських збройних сил. Під час затримання у полоненого знайшли червоненький мобільний телефон, а також павербанк зі стразами.

Спочатку окупант брехав, що це його речі. У мобілці була сім-картка одного з російських операторів. І з цього телефону вже були дзвінки до Росії. Та у списку контактів були й українські номери, підписані "татусь" та "мамуля". Холодноярці почали телефонувати на ці номери і з'ясували, що гаджет належить 10-річній Іванці з Тростянця.

Телефон у неї відібрали окупанти на блокпосту. Завдяки холодноярцям мобільний телефон повернуто його власниці.

"15 березня ми виїхали усією родиною евакуаційним коридором з Тростянця, на той час окупованого. Стояли у колоні, на своїй машині "шестірочці", були налякані, бо за місто йшли бої. Коли стояли у евакуаційній колоні, підійшли військові рф та сказали віддати усі телефони. До цього ми повидаляли з телефонів усі месенджери, щоб не надавати ворогу будь-яку інформацію. Пройшло приблизно три дні, на мій номер зателефонували хлопці і спитали: це ви мамочка? Я відповіла - так. Дмитро з 93-ї бригади розповів, що вони у полоненого російського військового знайшли телефон. Питає, чи ми живі. Я була така схвильована, що з початку не повірила, думала, що це якісь жарти. Іванка дуже плакала через те, що забрали телефон. І хоча мій чоловік сказав хлопцям залишити телефон собі, вони все одно відправили його нам поштою", - розповідає мама Іванки.

Нагадаємо, Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні. Раніше повідомлялося, що російські окупанти звозять до Херсона "зомбований електорат" для участі у псевдореферендумі за "ХНР".

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