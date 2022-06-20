ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони в Херсонській області - ОВА

ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони в Херсонській області.

Зараз окупанти укріплюються на 2-й та 3-х лініях оборони.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, війська Росії в даний час зміцнюються на другій і третій лінії оборони.

"ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах, які розташовані в тилу. У Новій Каховці, три рази поспіль, було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець", - зауважив Хлань.

Він додав, що у Херсонській області Збройні сили України мають переваги над окупаційними військами.

"По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося разом з партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом з ЗСУ. Двотижневі перемоги дають впевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю", - наголосив Хлань.

Нагадаємо, що Федоров анонсував деокупацію Херсона у найближчі дні, а потім - Мелітополя.

Нагадаємо, ЗСУ облаштували плацдарм біля Херсона. Як повідомлялося, у Херсонській області окупанти влаштовують перестрілки між собою за розподіл територій та влади.

Раніше стало відомо, що ЗСУ ведуть контрнаступ у Херсонській області та взяли під контроль Таврійське.

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