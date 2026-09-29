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ЗСУ звільняють території: окупантів відкинули на ключовому напрямку, ті ховаються в трубах
Українські захисники звільнили понад 5 квадратних кілометрів території на Куп’янському напрямку, де окупанти через успішні штурми ЗСУ змушені ховатися у газогоні та перевдягатися у цивільний одяг.
Збройні сили України звільнили понад 5 квадратних кілометрів території на Куп’янському напрямку.
Про це повідомив офіцер штабу батальйону «Свобода» Андрій Кривущенко в етері Ранок.LIVE.
«На цьому ж напрямку окупанти використовують місцевих як живий щит, заганяючи групу цивільних у газогін. Перевдягнені у цивільний одяг росіяни намагаються непомітно вийти з-під ударів українських сил», — розповів Кривущенко.
Попри всі спроби ворога врятуватися та сховатися, Сили оборони продовжують активні та результативні штурмові дії. Спільна робота українських підрозділів дозволяє вибивати загарбників з їхніх позицій та повертати контроль над населеними пунктами, наголосив військовий.
У Генштабі повідомили, що на Куп’янському напрямку ворог один раз намагався покращити своє полрження, проводячи атаку в бік Куп’янська.
Війна в Україні — що відбувається на фронті
Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про те, що у жовтні-грудні цього року Росія планує мобілізувати 300 000 осіб і відправити їх на фронт, щоб окупувати решту території Донбасу.
Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на Лиманському напрямку триває. Однак на півдні виникає нова загроза: РФ може спробувати використати висохле Каховське водосховище для просування на північ у напрямку Запоріжжя.