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ЗСУ відкинули ворога на Донеччині, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 16 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 квітня 2025 року:
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