- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1340
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗСУ відкинули ворога на фронті, Трамп підтвердив, що надасть Україні ракети Tomahawk: головні новини ночі 13 жовтня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 жовтня 2025 року:
Сили Оборони України відкинули противника біля низки населених пунктів — DeepState Читати далі –>
Трамп підтвердив, що надасть Україні ракети Tomahawk Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
У Феодосії спалахнула пожежа на нафтобазі після повторної атаки дронів (відео) Читати далі –>
В Одесі вночі пролунали вибухи Читати далі –>