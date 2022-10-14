ЗСУ "відмінусували" 10 дронів-кмікадзе, міномет і влучили у спостережний пункт окупантів – ОК "Південь"

Стала відома оперативна ситуація на півдні Україні станом на 14 жовтня.

Українські захисники на півдні України знищили 10 дронів-кмікадзе, ворожий міномет 120 калібру і влучили у спостережний пункт окупантів в Херсонському районі.

Про це повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Він додав, що ситуація на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою складною, але контрольованою.

За його словами, окупанти намагаються відновити активний рух через річку Дніпро.

Впродовж ночі, ворог завдавав ударів із реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Під ранок росіяни атакували Баштанський район Миколаївщини зенітними ракетами системи С-300. Пошкоджено кілька житлових будинків, господарські споруди. Постраждалих та загиблих немає.

Впродовж ночі українські бійці зафіксували дронів-шпигунів в Баштанському районі, що на Миколаївщині та в Бериславському і Херсонському районах Херсонщини.

Вночі, ворог атакував Одещину та Миколаївщину ударними дронами-камікадзе типу "Shahed-136".

Українські воїни-зенітники знищили 6 безпілотників-самогубців. Один дрон влучив по портовій інфраструктурі у Миколаївському районі. Загиблих та постраждалих нема.

Кількома гелікоптерами Ка-52 "Алігатор", ворог наніс авіаційний удар по позиціях наших підрозділів в Миколаївському районі. Без втрат.

Впродовж ночі окупанти не припиняли терор мирних громад Нікопольщини.

Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади потрапили під щільний вогонь важкої артилерії 152 калібру та реактивних систем залпового вогню "Град". Пошкоджено декілька приватних будинків, газогін та електромережі. Без втрат та постраждалих.

В Ніковольському районі сили протиповітряної оборони збили 4 ворожі дрони-камікадзе.

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони влучно уразили спостережний пункт ворога на півдні Миколаївського району.

В Херсонському районі українські воїни знищили ворожий міномет 120 калібру. Решта втрат ворога в живій силі та техніці дорозвідуються.

Також в штабі повідомили, що у Чорному морі РФ тримає 14 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 5 великих десантних кораблів та 3 носії крилатих ракет з сумарним залпом до півтора десятки "Калібрів".

Нагадаємо, Росія продовжує тероризувати і вбивати мирне населення України, обстрілює позиції Збройних сил України вздовж усієї лінії зіткнення, намагається утримати окуповані території. Крім того, РФ проводить мобілізацію і вербування найманців. До Криму нещодавно прибули близько 400 бойовиків-іноземців, яких надалі відправлять на фронт.

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