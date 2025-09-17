- Дата публікації
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ
Українські військові завдали шалених втрат російським окупантам станом на 17 вересня.
За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 1020 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1097450 осіб.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Якими є загальні втрати РФ
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.09.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1097450 (+1020) осіб
танків — 11189 (+5)
бойових броньованих машин — 23277 (+3)
артилерійських систем — 32846 (+36)
РСЗВ — 1490
засоби ППО — 1217
літаків — 422
гелікоптерів — 341
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 60079 (+360)
крилаті ракети — 3718
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 61878 (+108)
спеціальна техніка — 3956 (+4)
Раніше підрахували, якими є втрати РФ на фронті за три місяці літа. Також відомо про інтенсивність боїв.
Так, за три місяці літа загальні втрати особового складу противника сягнули 94 430 осіб. Зокрема, у червні росіяни втратили 32 420, у липні 33 220, а у серпні 28 790.
Що ж до втрати у техніці, за літо вони склали 32 176 одиниць (найзбитковішим став серпень — 11 443 одиниці).
Влітку загальна кількість бойових зіткнень склала 15 854. Утримувався стабільно високий показник щомісяця:
у червні — 5 304;
у липні — 5 523;
у серпні — 5 027.