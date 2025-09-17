ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Реклама

За минулу добу українським воїнам вдалося ліквідувати 1020 окупантів. Загальні бойові втрати ворога сягнули 1097450 осіб.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Якими є загальні втрати РФ

Повідомляється, що загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.09.25 орієнтовно склали:

Реклама

особового складу — близько 1097450 (+1020) осіб

танків — 11189 (+5)

бойових броньованих машин — 23277 (+3)

артилерійських систем — 32846 (+36)

РСЗВ — 1490

засоби ППО — 1217

літаків — 422

гелікоптерів — 341

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 60079 (+360)

крилаті ракети — 3718

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 61878 (+108)

спеціальна техніка — 3956 (+4)

Раніше підрахували, якими є втрати РФ на фронті за три місяці літа. Також відомо про інтенсивність боїв.

Так, за три місяці літа загальні втрати особового складу противника сягнули 94 430 осіб. Зокрема, у червні росіяни втратили 32 420, у липні 33 220, а у серпні 28 790.

Що ж до втрати у техніці, за літо вони склали 32 176 одиниць (найзбитковішим став серпень — 11 443 одиниці).

Влітку загальна кількість бойових зіткнень склала 15 854. Утримувався стабільно високий показник щомісяця:

Реклама