ЗСУ відреагували на відео із застосуванням сили до військового: що відомо

У Сухопутних військах ЗС України прокоментували відео, яке активно поширюється в Мережі та на якому зафіксовано застосування сили до військовослужбовця.

Як повідомили у відомстві, частина публікацій супроводжується твердженнями про нібито причетність до інциденту командира 155-ї окремої механізованої бригади. Водночас у ЗСУ наголошують: за наявною інформацією, командир підрозділу не є особою, зафіксованою на відео, і не має стосунку до цих дій.

За фактом інциденту призначено службову перевірку. Її мета — встановити всі обставини події, надати правову оцінку діям причетних осіб та визначити подальші кроки у взаємодії з правоохоронними органами.

У ЗСУ також повідомили, що постраждалому військовослужбовцю надають необхідну медичну допомогу, а командування підтримує зв’язок із його родиною.

У заяві підкреслюється, що Збройні сили не толерують насильства, приниження гідності чи дій, які суперечать військовій дисципліні та законодавству. Усі встановлені факти мають отримати належну правову оцінку, а винні — понести відповідальність.

Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити після завершення перевірки.

