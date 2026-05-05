ЗСУ відреагували на відео із застосуванням сили до військового: що відомо

У Мережі поширюється відео із застосуванням сили до військовослужбовця — у ЗСУ заявили про службову перевірку та спростували причетність командира 155-ї бригади.

Олена Кузьмич
У Сухопутних військах ЗС України прокоментували відео, яке активно поширюється в Мережі та на якому зафіксовано застосування сили до військовослужбовця.

Як повідомили у відомстві, частина публікацій супроводжується твердженнями про нібито причетність до інциденту командира 155-ї окремої механізованої бригади. Водночас у ЗСУ наголошують: за наявною інформацією, командир підрозділу не є особою, зафіксованою на відео, і не має стосунку до цих дій.

За фактом інциденту призначено службову перевірку. Її мета — встановити всі обставини події, надати правову оцінку діям причетних осіб та визначити подальші кроки у взаємодії з правоохоронними органами.

У ЗСУ також повідомили, що постраждалому військовослужбовцю надають необхідну медичну допомогу, а командування підтримує зв’язок із його родиною.

У заяві підкреслюється, що Збройні сили не толерують насильства, приниження гідності чи дій, які суперечать військовій дисципліні та законодавству. Усі встановлені факти мають отримати належну правову оцінку, а винні — понести відповідальність.

Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити після завершення перевірки.

У Рівненській області військові ТЦК побили 16-річного мотоцикліста. Хлопець потрапив до лікарні з травмами голови, які дістав через удари металевою палицею. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття неповнолітнього.

30 квітня у смертельній аварії на Черкащині загинули двоє працівників ТЦК і СП Звенигородського району. Крім того, травми дістали ще один військовослужбовець та цивільний. Потерпілі зазнали травм різних ступенів важкості.

У селищі Ратне на Волині працівники ТЦК заїхали бусом у двір. Вони силоміць втягнули людей до автомобіля і затримали трьох чоловіків. Водночас у ТЦК пояснили, що громадяни намагалися втекти від групи оповіщення.

