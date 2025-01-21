ЗСУ відтискують росіян від Харкова до кордону: військовий розповів деталі

Метр за метром Сили оборони відсувають російську армію від Харкова до кордону.

Про це розповів представник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" Володимир Дегтярьов ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бригада стоїть на північ від Харкова - це селище Липці. Тобто між Липцями та кордоном ми потроху просуваємося і відсуваємо ворога до кордону. З травня 2024 року, коли почалася друга спроба наступу на Харківщину, бригаду терміново перекинули на цей напрямок", - повідомив Дегтярьов.

За його словами, останні декілька місяців відбувається операція, де бригада "Хартія" разом з суміжними підрозділами, зокрема підрозділами ГУР та 92-ю бригадою відсуває ворога. Наразі триває черговий етап операції.

"Специфіка Харківщини та цієї ділянки полягає в тому, що тут дуже щільні ліси, і за кожен метр доводиться битися. Тому що не існує постійної лінії, тобто траншей, окопів. Натомість війна тут зараз схожа на В'єтнам, де багато наритих дір, з яких доводиться виколупувати ворога буквально по одному", - наголосив Дегтярьов.

Як повідомлялося, Україна близька до втрати Торецька на Донеччині.Якщо країна втратить місто, то для загарбників відкриється чимало можливостей.

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