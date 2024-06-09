ЗСУ відтіснили росіян до крайніх будинків Часового Яру - УП

За минулий тиждень з боку росіян було понад півтори тисячі різного роду обстрілів.

Російські окупанти орієнтовно з 3 червня намагаються накопичити сили в крайніх будинках мікрорайону “Канал” у Часовому Яру. Водночас це та частина міста, яка найближче розташована до тимчасово окупованого армією РФ Бахмута.

Про це з посиланням на джерела серед військових, пише “УП”.

"За минулий тиждень було понад півтори тисячі різного роду обстрілів, від північної до південної частини передмістя Часового Яру. Багато позицій знищується "Сонцепьоком" та КАБами, щоб забезпечити логістику по трасі О0506 (дорога від Бахмута до Часового Яру через Хромове, – ред.). І під прикриттям FPV-шок вони почали просуватися і накопичуватися. Центр міста - повністю ми", - розповіли джерела видання.

Нагадаємо, що Україна стабілізувала ситуацію на півночі, але окупанти тиснуть на сході.

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